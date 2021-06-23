رد الاعتبار شعار الديوك بـ مباراة البرتغال وفرنسا

المواطن - محمد سمعه

سيكون شعار المنتخب الفرنسي الأول في مباراة البرتغال وفرنسا، التي تُقام مساء اليوم الأربعاء هو رد الاعتبار بسبب ما حدث من المنتخب البرتغالي ضد نظيره الفرنسي قبل 5 سنوات من الآن.

وكان المنتخب البرتغالي فاز على نظيره الفرنسي بهدف دون رد سجله اللاعب إيدير ليُتوج بعدها بلقب كأس أمم أوروبا عام 2016 في ملعب ” ستاد فرنسا” في العاصمة الفرنسية باريس أمام أعين الآلاف من الفرنسيين.

سبب أهمية المباراة للمنتخب الفرنسي

مباراة اليوم تأتي بمثابة الثأر ورد الاعتبار للمنتخب الفرنسي الذي يسعى جاهدًا للوصول إلى النقطة السابعة والتأهل إلى دور ثمن النهائي كمتصدر عن المجموعة السادسة.

يذكر أن منتخب فرنسا كان تعادل مع منتخب المجر السبت الماضي بهدف لكل فريق، بينما فاز المنتخب الألماني على نظيره المنتخب البرتغالي برباعية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقبل مباراة البرتغال وفرنسا، سبق للمنتخب الفرنسي فقط التتويج بلقب كأس أمم أوروبا مرتين عامي 1984 و 2000، بينما تُوج منتخب البرتغال باللقب في مرة واحدة وكان ذلك في عام 2016.

موعد مباراة البرتغال وفرنسا

وستنطلق المباراة بين المنتخبين البرتغالي والفرنسي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وكان المنتخب الفرنسي تُوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه في عام 2018، بعد الفوز على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية.

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