رد فعل رؤى الصبان بعد تلقيها هدية الأحلام من زوجها

المواطن - الرياض

أبدت الإعلامية رؤى الصبان ردة فعل أثارت اهتمام متابعيها بعد تلقياها سيارة مرسيدس هدية بمناسبة عيد ميلادها من زوجها الإعلامي والشاعر حمود الفايز.

رؤى الصبان تتفاجئ من هدية زوجها لها 🥺❤️ pic.twitter.com/1hqtVxRmob — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 18, 2021

وشاركت الصبان مقطع فيديو وهي تلقي النظرة الأولى على سيارة الأحلام بينما لم تتمالك نفسها حيث اختلطت مشاعرها ما بين الضحك والصراخ وقالت :” من متى خاطري فيها”.

تعليقات الجماهير

وقد تباينت تعليقات الجماهير على سيارة رؤى الصبان الفارهة حيث انتقد البعض مظاهر البذخ والإسراف التي يحاول بعض المشاهير تسويقها فيما رأى البعض الآخر أن هذا أمر خاص ومن حق زوجها أن يهديها ما يشاء.

رؤى الصبان في سطور

يذكر أن رؤى الصبان هي إعلامية إماراتية ولدت في مدينة العين في في 26 يونيو 1991، حصلت على بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة وماجستير في العلوم الدبلوماسية من الجامعة الأمريكية في دبي.

بدأت كمذيعة سنة ٢٠٠٨ وقدمت العديد من البرامج من بينها، السحب الكبير ، مــع الناس ، مهرجان دبي السينمائي

، فوازير ثلاثين ليلة وليلة ، كأس دبي العالمي للخيول خمس مواسم وغيرها.

أما حمود الفايز،فهو شاعر وإعلامي سعودي من مواليد 17 فبراير 1983، يحمل شهادة البكالوريوس بالهندسة الطبية من جامعة الملك سعود عمل في مجال التأمين الطبي لثلاث سنوات لكنه فضل بعد ذلك العمل في مجال الإعلام.

يذكر أن الفايز والصبان تزوجا في فبراير 2018.

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