رد ناري من بيل على وصف مدرب إيطاليا لـ ويلز

المواطن - محمد سمعه

رد الويلزي جاريث بيل بشكل ساخر على تصريحات المدرب روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، التي تحدث بها عن المنتخب الويلزي قبل مباراة الفريقين اليوم الأحد ببطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″.

نجم ويلز يسخر من تصريحات مدرب إيطاليا

وكان مانشيني قال عن المنتخب الويلزي: ” إنهم أقوياء بدنيًا يذكرونني بفريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي”.

ورد بيل قائلًا: ” نعم لم أكن أعلم أن فريق ستوك سيتي جيد لهذه الدرجة”.

موعد المباراة

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي سيواجه، نظيره الويلزي اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الأولمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة اليورو.

ويحتاج المنتخب الإيطالي للفوز من أجل التأهل لدور ثمن النهائي كمتصدر بعد أن ضمن التواجد بدور ثمن النهائي في اليورو، عقب حصوله على ست نقاط، بينما سيسعى المنتخب الويلزي لتحقيق المفاجأة بالفوز على إيطاليا للتأهل لدور ثمن النهائي بالمركز الأول.

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