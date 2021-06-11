رسالة ساخرة من ترامب إلى بايدن قبل لقاء بوتين : لا تغفِ أثناء الاجتماع

المواطن - متابعة

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة ساخرة إلى خلفه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة في جولته الخارجية الأولى.

وقال ترامب في رسالته إلى الرئيس الأمريكي: “لا تغف أثناء الاجتماع”، و”لا تنس أن تبلغه تحياتي”.

جولة بايدن الخارجية:

وكان الرئيس الأمريكي استهل جولته الخارجية الأولى إلى بريطانيا للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع، وقبلها عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وبعد ذلك سيتوجه الرئيس الأمريكي إلى بروكسل لإجراء محادثاتٍ في إطار اجتماع لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك سيغادر إلى جنيف للمشاركة في اجتماع القمة المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السادس عشر من الشهر الحالي.

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