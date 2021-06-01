رسالة غوميز لنادي النصر

المواطن - مروة نبيل

وجه مهاجم فريق الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، رسالة إلى نادي النصر بعد تتويج الزعيم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

غوميز يوجه رسالة لنادي النصر:

وكتب غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع إشارة لحساب نادي النصر الرسمي: “لقد خسرت بعض المعارك لكن بالنهاية فزت بالحرب، كلما كان الخصـم أكبر، كلما كان النصر أكثر تقديرًا”.

وظهر غوميز صاحب الـ35 عامًا بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الموسم المنصرم، حيث قاده لحصد اللقب وتصدر قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 هدفًا.

الهلال بطلًا لدوري محمد بن سلمان:

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قبل جولة على نهايته، وأنهى البطولة برصيد 61 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا استثنائيًّا في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها موسم 2008/ 2009، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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