غوميز وإيغالو يتنافسان على الأفضل بآسيا

المواطن - مروة نبيل

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أهم اللاعبين الذين تألقوا مع فرقهم في منطقة غرب آسيا خلال شهر مايو، وجاء في مقدمتهم؛ مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز ونجم فريق الشباب، النيجيري أوديون إيغالو.

أبرز لاعبي غرب آسيا في مايو

وشهد شهر مايو الماضي إقامة العديد من المنافسات المحلية والقارية، حيث قدم اللاعبون أفضل ما لديهم سواء على صعيد تسجيل الأهداف أو صناعتها، ما ساهم في احتلال فرقهم لمركز متقدم أو حسم بطولة.

وتم ترشيح 6 لاعبين للتنافس في استفتاء شهر مايو، بجانب غوميز وإيغالو، وهم؛ علي مبخوت “الجزيرة الإماراتي”، يزن العرب “الوحدات الأردني”، عدي الدباغ “العربي الكويتي”، أحمد العكايشي “الكويت”، ورنالد وانجا “السلط الأردني” وإسماعيل عبداللطيف “المحرق البحريني”.

غوميز يتألق مع الهلال

وتحدث الاتحاد الآسيوي في تقريره عن مهاجم الأزرق، قائلًا: “لعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز دورًا حاسمًا في التتويج السابع عشر لفريق الهلال بلقب الدوري السعودي بعد أن زار شباك الخصوم 6 مرات خلال شهر مايو”.

وتابع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره: “وكان أبرز أهدافه، هدف الفوز الذي سجله في مرمى العين خلال اللقاء الذي أُعلن فيه تنصيب الأزرق بطلًا للمسابقة، كما حقق اللاعب لقب هداف الدوري برصيد 24 هدفًا”.

إيغالو يخطف الأنظار

وعلق على النجم النيجيري قائلًا: “قدم الشباب موسمًا تنافسيًا مثيرًا، وعلى الرغم من عدم تتويجه في نهاية المطاف بلقب الدوري السعودي واحتلاله المركز الثاني خلف الهلال، إلا أن العديد من العناصر المميزة برزت في صفوفه كالمهاجم إيغالو الذي سجل 6 أهداف خلال الشهر الماضي ليكون من بين أبرز اللاعبين الذي ظهروا في الأمتار الأخيرة للبطولة”.

شارك الخبر







شارك الخبر