رسالة من الشباب بعد تلقيهم لقاح كورونا

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن الفئة العمرية من فوق 12 عامًا يمكنهم حجز موعد تلقي لقاح كورونا في مراكز اللقاحات؛ حماية لأنفسهم من الإصابة ومن مضاعفات الفيروس.

الفئة العمرية من فوق (١٢) عامًا في مراكز اللقاحات لتلقي لقاح كورونا حماية لأنفسهم من الإصابة ومن مضاعفات الفيروس.

ماذا قالوا بعد أخذ اللقاح؟ pic.twitter.com/e5edGulwfN — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 29, 2021

نصائح للشباب:

واستعرضت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تصريحات لبعض الذين تلقوا اللقاح من تلك الفئة العمرية، حيث سردوا تجربتهم في تلقي اللقاح، مقدمين النصيحة إلى الشباب بحجز موعد لتلقي اللقاح.

وأكدوا أن التطعيم سهل، وأنهم حصلوا على اللقاح لتعود الحياة إلى طبيعتها في المملكة.

اعتماد لقاح كورونا للفئات الأصغر:

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء وافقت على منح لقاح فايزر للفئة العمرية من 12- 18 سنة، وذلك بعد استكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وبدأت الصحة في استقبال الراغبين في الحصول على لقاح فايزر لهذه الفئة العمرية، وذلك فور إطلاق الصحة المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

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