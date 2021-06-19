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رسميًّا .. برشلونة يضم ممفيس ديباي لمدة موسمين
قادمًا من ليون الفرنسي

رسميًّا .. برشلونة يضم ممفيس ديباي لمدة موسمين

2021/06/19
الساعة 8:11 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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رسميًّا .. برشلونة يضم ممفيس ديباي لمدة موسمين ممفيس ديباي - المصدر @FCBarcelona
المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي برشلونة الإسباني، قبل قليل، عن تعاقده مع الهولندي ممفيس ديباي لمدة موسمين قادمًا من نادي أوليمبيك ليون الفرنسي.

ممفيس ديباي في برشلونة لموسمين:

وذكر الموقع الرسمي لـ برشلونة عبر الإنترنت أن ديباي سيظل لاعبًا في البارشا حتى نهاية موسم 2022/ 2023.

وسبق لـ ديباي اللعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي وبي إس في آيندهوفن الهولندي قبل الانتقال لنادي ليون.

ممفيس ديباي
المصدر – @EURO2020

ديباي انضم لـ برشلونة كصفقة انتقال حر:

جدير بالذكر أن انضمام ديباي لصفوف برشلونة جاء كصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون بنهاية موسم 2020/ 2021.

وسيلعب ديباي مع مواطنه، المدرب الهولندي رونالد كومان في نادي برشلونة بدءًا من الموسم المقبل.

ويقدم ديباي حاليًّا مستويات مميزة مع المنتخب الهولندي في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.


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