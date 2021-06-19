رسميًّا .. برشلونة يضم ممفيس ديباي لمدة موسمين

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي برشلونة الإسباني، قبل قليل، عن تعاقده مع الهولندي ممفيس ديباي لمدة موسمين قادمًا من نادي أوليمبيك ليون الفرنسي.

ممفيس ديباي في برشلونة لموسمين:

وذكر الموقع الرسمي لـ برشلونة عبر الإنترنت أن ديباي سيظل لاعبًا في البارشا حتى نهاية موسم 2022/ 2023.

وسبق لـ ديباي اللعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي وبي إس في آيندهوفن الهولندي قبل الانتقال لنادي ليون.

ديباي انضم لـ برشلونة كصفقة انتقال حر:

جدير بالذكر أن انضمام ديباي لصفوف برشلونة جاء كصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون بنهاية موسم 2020/ 2021.

وسيلعب ديباي مع مواطنه، المدرب الهولندي رونالد كومان في نادي برشلونة بدءًا من الموسم المقبل.

ويقدم ديباي حاليًّا مستويات مميزة مع المنتخب الهولندي في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة