رفض احتجاج 3 أندية بشأن عدم أهلية مشاركة عمران إلياس

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الاستئناف بـ الاتحاد السعودي لـ كرة القدم رفض الاحتجاج المقدم من أندية الجبلين والبكيرية والثقبة بشأن عدم أهلية مشاركة اللاعب عمران إلياس لاعب الطائي.

وجاء في نص قرار لجنة الاستئناف أنه تم قبول الاستئناف من الأندية الـ3 شكلًا ورفضه من حيث الموضوع.

كما أكدت لجنة الاستئناف على أن القرار غير قابل للطعن.

الجبلين اتهم الطائي بـ تزوير أوراق قيد عمران إلياس

وكان الجبلين أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في الثامن من يونيو الجاري، عن تصعيد مجلس الإدارة بعد رفض الشكوى التي تقدم بها ضد نادي الطائي، والذي يتهمه فيها بالتزوير.

ولفت النادي في بيانه إلى أن مجلس الإدارة قرر التقدم بمذكرة الاستئناف إلى لجنة الاستئناف وفق الضوابط النظامية عليها بالمادتين 141 و143 من لائحة الانضباط.

تفاصيل الأزمة

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد برأت نادي الطائي من شبهة تزوير وثائق تسجيل لاعب الفريق، عمران إلياس آدم، بعد الشكوى التي تقدم بها الجبلين و5 أندية أخرى “عرعر والنهضة والفيحاء والبكيرية والثقبة”.

وأوضحت اللجنة أنه لم يثبت لها قيام واقعة تغيير في البيانات الخاصة بالوثائق المقدمة للجنة، كما أن اختلاف تواريخ ميلاد اللاعب في الوثيقتين وعدم تطابقها لا يعد دليلًا قائمًا بذاته يستوجب تطبيق أحكام المادة (75) من اللائحة والمنظمة لأحكام التزوير، كما رفضت اللجنة اعتماد التصريح المنسوب لرئيس نادي الطائي دليل إثبات على واقعة التزوير.

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