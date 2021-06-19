رقم قياسي لـ ميسي بعد فوز الأرجنتين على أوروجواي

المواطن - محمد سمعه

حقق النجم ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين رقمًا قياسيًا وذلك بعد أن ساهم في فوز منتخب بلاده فجر اليوم السبت، على منتخب أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا 2021.

ونجح ميسي في أن يكون أكثر لاعب يصنع أهدافاً ببطولة كوبا أمريكا بعد أن وصل إلى 13 هدفًا.

كذلك نجح منتخب راقصي التانجو في أن يحافظ على سجله خاليًا من الهزائم منذ خسارته أمام منتخب البرازيل بهدفين دون رد في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

صلابة دفاعية لـ منتخب الأرجنتين

ولم ينجح منتخب أوروجواي في تسديد أي كرة، على شباك منتخب راقصي التانجو رغم الاستحواذ على الكرة.

وتمكن منتخب الأرجنتين من الفوز على أوروجواي ليحقق أول فوز له ببطولة كوبا أمريكا بعد التعادل مع منتخب تشيلي بهدف لكل فريق بالجولة الأولى.

جدير بالذكر أن منتخب راقصي التانجو سيواجه، منتخب باراجواي فجر الثلاثاء المقبل، بينما يواجه منتخب أوروجواي، نظيره التشيلي مساء بعد غد الاثنين بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

ولم يُوفق منتخب راقصي التانجو في الفوز بلقب كوبا أمريكا عامي 2015 و 2016، حيث خسر المباراة النهائية أمام منتخب تشيلي في المرتين.

هل تُحقق كوبا أمريكا أمنية ميسي ؟

ويأمل منتخب راقصي التانجو بقيادة ليونيل ميسي في الفوز ببطولة كوبا أمريكا حيث ستكون النسخة الحالية هي آخر نسخة مُحتمل لـ ميسي المشاركة بها.

وسبق لـ منتخب الأرجنتين الفوز بلقب كوبا أمريكا في 14 مناسبة.

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