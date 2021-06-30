ركلة كيليان مبابي المهدرة تكشف كوارث داخل المنتخب الفرنسي

المواطن - محمد سمعه

لا تزال أصداء ركلة الجزاء التي أهدرها الفرنسي كيليان مبابي في مباراة منتخب بلاده ضد سويسرا في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، مستمرة حيث كشفت عن كوارث وخلافات بـ معسكر المنتخب الفرنسي بعد الإقصاء من اليورو.

ركلة كيليان مبابي تفتح مشاجرة بين 3 عائلات !

القصة بدأت عندما كشفت إذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية أن والدة اللاعب الفرنسي أدريين رابيو فتحت النار على عائلتي بول بوجبا ومبابي بعد إقصاء منتخب الديوك.

وأضافت الإذاعة أن مشاجرة حدثت بالفعل بين العائلات الثلاث، دفعت الأمن الروماني للتهدئة بين الأسر الثلاث بعد نهاية المباراة التي أُقيمت بمدينة بوخارست الرومانية.

واتهمت والدة رابيو اللاعب بوجبا بأنه تقاعس مما تسبب في الهدف الثالث لـ منتخب سويسرا، بينما قالت عائلة بوجبا لـ والدة رابيو إن ابنها أيضًا كان متقاعسًا وقدم مستوى سيئًا بـ مباراة سويسرا.

مبابي متغطرس !

كذلك طلبت والدة رابيو من والد مبابي، تربية ابنه على التواضع وعدم الغطرسة.

يذكر أن مشكلة أيضًا حدثت بين نجم باريس سان جيرمان والفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، عندما قال الأخير إن مبابي يرفض التمرير له، مما تسبب في أزمة وحاول جيرو الاعتذار إلى مبابي لكن الأخير رفض تقبل الاعتذار.

وكان كيليان مبابي تقدم باعتذار لأبناء الشعب الفرنسي، وذلك بعد إقصاء الديوك من يورو 2020، على يد منتخب سويسرا في مفاجأة وُصفت بالعيار الثقيل.

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