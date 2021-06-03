ريال مدريد يجدد عقد فاسكيز حتى 2024

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، لوكاس فاسكيز رسميًا، لينهي الجدل الذي أثير مؤخرًا حول رحيله.

لوكاس فاسكيز مستمر مع الريال

ونشر حساب نادي ريال مدريد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب فاسكيز بصحبة رئيس مجلس الإدارة فلورنتينو بيريز أثناء توقيع العقود، وأخرى وهو يرفع قميص يحمل رقم 2024.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: “توصل النادي ولوكاس فاسكيز لاتفاق، لتجديد عقد اللاعب، الذي سيظل مرتبطًا معنا لمدة 3 مواسم، حتى 30 يونية من عام 2024”.

وقدم لوكاس فاسكيز موسمًا مميزًا للغاية مع ريال مدريد، حيث أشركه مدرب الفريق السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، في أكثر من مركز وأجاد بهم جميعًا، الأمر الذي دفع إدارة المرينغي للتمسك باستمراره مع الفريق.

ريال مدريد يُعاني

وكان زيدان قد أعلن مؤخرًا رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بعد معاناته هذا الموسم، وأكد ريال مدريد أن المدرب الفرنسي قرر إنهاء مرحلته حاليًا، قبل أن يعلن عن تعاقده مع كارلو أنشيلوتي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالمستوى المتوقع هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق أي بطولة، حيث خسر كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، كما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، وخسر الدوري الإسباني.

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