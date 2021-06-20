ريال مدريد يُضحي بـ 7 لاعبين لضم مبابي

المواطن - محمد سمعه

وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، على التفريط والتضحية بـ 7 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك لتوفير المال اللازم للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

أسماء المرشحين الـ7 لمغادرة ريال مدريد

وبحسب ما ذكرته شبكة ABC العالمية اليوم الأحد أن إدارة الريال سوف تتخلى عن كل من: ” رفائيل فاران، أودريوزولا، إيسكو، داني سيبايوس، ماريانو دياز، ستيفان يوفيتش، إبراهيم دياز”.

وتسعى إدارة الريال بـ رئاسة فلورنتينو بيريز لضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ23 عامًا مقابل دفع 160 مليون يورو على الأقل.

يذكر أن النجم الفرنسي يشارك حاليًا مع منتخب بلاده في يورو 2020، حيث تعادل منتخب فرنسا بالأمس مع منتخب المجر بالجولة الثانية، وكان فاز في الجولة الأولى على المنتخب الألماني بهدف دون مقابل.

مبابي يرفض التجديد لـ باريس سان جيرمان

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب الـ23 عامًا مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض كل عروض التجديد حتى الآن، رغبة في الرحيل وخوض تجربة جديدة.

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