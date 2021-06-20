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ريال مدريد يُضحي بـ 7 لاعبين لضم مبابي
بعد بطولة يورو 2020

ريال مدريد يُضحي بـ 7 لاعبين لضم مبابي

2021/06/20
الساعة 7:02 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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ريال مدريد يُضحي بـ 7 لاعبين لضم مبابي مبابي في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ - المصدر @PSG_English
المواطن - محمد سمعه

وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، على التفريط والتضحية بـ 7 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك لتوفير المال اللازم للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

أسماء المرشحين الـ7 لمغادرة ريال مدريد 

وبحسب ما ذكرته شبكة ABC العالمية اليوم الأحد أن إدارة الريال سوف تتخلى عن كل من: ” رفائيل فاران، أودريوزولا، إيسكو، داني سيبايوس، ماريانو دياز، ستيفان يوفيتش، إبراهيم دياز”.

وتسعى إدارة الريال بـ رئاسة فلورنتينو بيريز لضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ23 عامًا مقابل دفع 160 مليون يورو على الأقل.

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
مبابي في لقطة من المباراة – @PSG_English

يذكر أن النجم الفرنسي يشارك حاليًا مع منتخب بلاده في يورو 2020، حيث تعادل منتخب فرنسا بالأمس مع منتخب المجر بالجولة الثانية، وكان فاز في الجولة الأولى على المنتخب الألماني بهدف دون مقابل.

مبابي يرفض التجديد لـ باريس سان جيرمان

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب الـ23 عامًا مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض كل عروض التجديد حتى الآن، رغبة في الرحيل وخوض تجربة جديدة.


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