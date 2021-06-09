رينارد يتحدث للإعلام عن مواجهة سنغافورة غدًا

المواطن - مروة نبيل

يعقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الخميس؛ للحديث عن مواجهة الأخضر المقبلة ضد سنغافورة.

رينارد يعقد مؤتمرًا صحافيًا

ولفت حساب المنتخب السعودي الإلكتروني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هيرفي رينارد سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا عند الساعة 4:30 مساء غدٍ في قاعة المؤتمر بملعب مرسول بارك في الرياض.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مرانًا، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، على أن يخوض المران الرئيسي، غدًا.

الأخضر في التصفيات الآسيوية

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره السنغافوري، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل الأخضر صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني، فيما يقع المنتخب السنغافوري في المركز الرابع بـ7 نقاط.

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