رينارد يختار مرسول بارك لـ مباريات الأخضر بالتصفيات

المواطن - محمد سمعه

استقر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لـ كرة القدم على اختيار ملعب “مرسول بارك” معقل النصر لاحتضان مباريات الأخضر في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

سبب اختيار رينارد لـ ملعب مرسول بارك

وكشفت تقارير عن أن رينارد كان يُفاضل بين جدة والرياض والدمام، ليختار في النهاية ملعب نادي النصر لاستقبال مباريات الأخضر.

وكان ملعب نادي النصر استقبل آخر 3 مباريات دولية لـ المنتخب السعودي في المرحلة قبل الأخيرة من تصفيات مونديال 2022، حيث لعب الأخضر مع منتخبات اليمن وسنغافورة وأوزبكستان وتمكن من الفوز بنتائج كبيرة، جعلت رينارد متفائلًا بـ ملعب مرسول بارك.

الأخضر أنهى المرحلة قبل الأخيرة متصدرًا

يذكر أن المنتخب السعودي كان أنهى المرحلة قبل الأخيرة من تصفيات المونديال محتلًا المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المنتخب الأوزبكي.

ويأمل المنتخب السعودي في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، بعد تأهله أعوام 1994 و 1998 و 2002 و 2006 و 2018.

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