سامي الجابر يعتذر لـ نواف بن سعد

المواطن - محمد سمعه

تقدم سامي الجابر نجم الهلال السابق، بالاعتذار إلى الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال الأسبق، وذلك بسبب قضية عدم تدقيق الـ170 مليون ريال في النادي.

الجابر يعتذر

وغرد الجابر قائلًا: “سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه، خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت بأنه يوجد 170 مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلًا”.

وأضاف الجابر: “قد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت إساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد، وأعتذر له عن ذلك”.

وكان الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال الأسبق، كشف تفاصيل قضيته مع سامي الجابر لاعب الهلال السابق، وذلك بعد حديث الأخير قبل فترة طويلة عن عدم تدقيق 170 مليون ريال في الزعيم من قبل.

نواف بن سعد يقاضي سامي الجابر بسبب تشويه السمعة

وتحدث الأمير نواف لـ برنامج ” المسار” المذاع على قناة السعودية يوم 30 إبريل الماضي قائلًا: “من وجهة نظري الجابر واحدًا من أفضل 5 لاعبين بـ تاريخ كرة القدم السعودية، وقضيتي معه حتى الآن لم يُبت فيها لذلك لا أريد الحديث عن الكثير من حيثياتها”.

وتابع الأمير نواف: “قضيتي مع الجابر ليست بسبب حديثه عن عدم تدقيق 170 مليون ريال، ولكن بسبب تشويه السمعة، ليست سمعتي ولكن سمعة مجلس إدارتي وربما الأمر يتعلق بـ مجالس إدارية سابقة في الهلال”.

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