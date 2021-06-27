سبب الخلاف بين كيم جين سو وإدارة النصر

المواطن - محمد سمعه

لا يزال نادي النصر يحاول التخلص من الظهير الأيسر الكوري الجنوبي كيم جين سو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لقيد الصفقات الأجنبية بدلًا منه.

إصابة مطولة دفعت إدارة النصر للبحث عن بديل

ومنذ إصابة اللاعب الكوري الجنوبي صاحب الـ29 سنة في لقاء النصر والرائد في بطولة كأس الملك بالموسم المنصرم، وتسعى إدارة العالمي لبيعه أو إعارته مع قيد صفقات جديدة تفيد الفريق الأول بسبب غيابه المطول عن الفريق للإصابة بوتر أكيليس.

كيم جين سو يرفض جزءًا من مستحقاته

ويكمن سبب الخلاف بين جين سو وإدارة النصر في أن اللاعب الكوري الجنوبي، لا يريد الحصول على مليون و 800 ألف دولار للرحيل بصورة نهائية عن النصر، ويريد نيل مستحقاته المالية كاملة، وهو ما لا تريده إدارة مسلي آل معمر.

وكانت إدارة النصر حددت مبلغ مليون و 800 ألف دولار أمريكي للاعب الكوري الجنوبي للرحيل عن العالمي والعودة لفريقه السابق جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بحسب التقارير.

جدير بالذكر أن عقد كيم جين سو سينتهي مع النصر في صيف العام القادم.

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