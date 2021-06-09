سبب انسحاب الأهلي من أول صفقة صيفية

المواطن - محمد سمعه

تردد اسم النادي الأهلي مؤخرًا من أجل التحرك والتعاقد مع البرازيلي أنسيلمو، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فرص أنسيلمو لمغادرة الوحدة تزداد:

وأصبحت فرص اللاعب أنسيلمو، من أجل الرحيل عن الوحدة كبيرة، وذلك بعد هبوط الفريق لـ دوري الدرجة الأولى السعودي.

وأكد الإعلامي مشعل العتيبي المقرب من الراقي، عبر حسابه في “تويتر” أن الراقي لم يعد مهتمًّا بضم أنسيلمو بسبب المطالب المالية المبالغ فيها من قبل الوحدة واللاعب أنسيلمو.

وكان أنسيلمو لعب مع الوحدة في 75 مباراة رسمية مع الفريق، حيث نجح خلالهم في إحراز 14 هدفًا، وصنع 4 آخرين.

الأهلي لم يرغب في أزمة جديدة:

وجاء انسحاب الراقي من صفقة أنسيلمو، وذلك تجنبًا لإدخال النادي في أزمات مالية وديون، كون الوضع حاليًا في النادي لا يسمح بأي أزمة جديدة على خلفية الأزمات الإدارية التي عانى منها النادي بموسم 2020/ 2021، التي كلفته احتلال المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم المنصرم.

يذكر أن المدرب الألباني بيسنك هاسي تولى تدريب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي مؤخرًا خلفًا للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب الذي تمت إقالته عقب نهاية الموسم، وذلك بعد احتلال المركز الثامن وتوديع بطولة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات.

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