سبب تراجع مستوى هازارد

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني لنادي روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو عن نقطة سلبية في شخصية نجم نادي ريال مدريد والمنتخب البلجيكي، إيدين هازارد، الأمر الذي يؤثر على مستواه.

سبب تراجع هازارد

وقال مورينيو خلال تصريحاته لشبكة talksport: “الحقيقة حول هازارد؟ الحقيقة هي ما تراه يقدمه. إنه لاعب رائع بتدريب سيئ.. يمكنك فقط تخيل ما يمكن الوصول إليه إذا اتبع سلوكًا احترافيًا في التدريبات”.

وتابع: “في النهاية، هازارد طفل ممتاز. إنه رجل عائلي رائع، ويبدو أنه لا ينتمي للجيل الحالي من اللاعبين. إنه هادئ ويركز تمامًا على الأسرة والأطفال والوالدين، وأن يعيش حياة هادئة جدًا”.

وأضاف: “لكن عندما ينزل هازارد إلى أرض الملعب كل صباح، لا يعمل كثيرًا، عندما ينزل إلى أرض الملعب في المباريات، لا ترى انعكاس أسبوع من التدريبات، إنك ترى فقط انعكاس موهبته”.

لاعب بإمكانيات رائعة

وواصل مدرب ريال مدريد السابق تصريحاته بشأن النجم البلجيكي قائلًا: “إنه لاعب مذهل ويمكنك أن تتخيل الصورة التي سيكون عليها إذا كان محترفًا بشكل كبير”.

وأردف: “عندما انتقل لريال مدريد، اعتقدت أنه رائع، حيث إن هذا اللاعب سيذهب إلى أكبر نادٍ في العالم وسيشعر بضغط كبير ليكون دائمًا في القمة، وأنه سيفوز بالكرة الذهبية، لأنه مذهل”.

واستكمل: “سيكون هازارد لاعبًا أفضل إذا تدرب بشكل صحيح، من حيث اللياقة والسرعة والحالة. إنه وصل إلى ما هو عليه بفضل الموهبة”، لقد تعرض لإصابات عديدة مع الملكي، لكن في الوقت الذي عملنا فيه معًا في تشيلسي لم يكن كذلك، ربما تعرض وقتها لإصابة لكنها لم تكن كبيرة”.

واختتم مورينيو تصريحاته بشأن اللاعب البلجيكي قائلًا: “لكن في ريال مدريد، دخل في هذه المنطقة السلبية بسبب إصاباته، وربما تأثر بسبب ذلك”.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة