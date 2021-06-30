سحب قرعة الدور الحاسم بـ تصفيات مونديال 2022 غدًا في ماليزيا

المواطن - واس

ستُسحب غدًا الخميس قرعة الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2022 في مقر الاتحاد الآسيوي لـ كرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة 12 منتخبًا.

وستوزع المنتخبات على مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات ويكون تصنيف المنتخبات بالمجموعتين وفقًا لـ تصنيف المنتخبات الصادر من الاتحاد الدولي لـ كرة القدم الصادر يوم 18 يونيو الجاري.

كيفية التأهل لـ مونديال 2022

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض ملحق دولي.

المنتخبات الـ12 المتأهلة

ومع حصول منتخب قطر مضيف كأس العالم 2022 على صدارة مجموعته في الدور الثاني، تأهلت للدور النهائي المنتخبات الـ 7 الأخرى التي تصدرت مجموعاتها وهي: سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية، إلى جانب 5 منتخبات تأهلت كأفضل الحاصلين على المركز الثاني وهي الصين وعمان والعراق وفيتنام ولبنان.

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