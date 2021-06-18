سرور ينصح النصر بشأن مارتينيز

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور نصيحة إلى إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر بشأن نجم الفريق الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

هاشم سرور يطالب باستبعاد مارتينيز

وقال هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نصيحتي لإدارة النصر أن تنسى التقرير الطبي لبيتي مارتينيز وتسجل قلب دفاع محله”.

وتابع تغريدته بشأن النجم الأرجنتيني قائلًا: “لدي خبرة كافية في إصابة اللاعب ولن يكون جاهزًا للعب والالتحام والاشتراك كما كان إلا الدور الثاني والله أعلم”.

وكان مارتينيز قد تعرض لإصابة خلال مباراة النصر والأهلي، وأجرى شهر أبريل الماضي عملية جراحية في برشلونة من أجل تثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة، ليتأكد غيابه لـ6 أشهر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، وذلك بعد فوزه على السد القطري في الجولة الأخيرة.

وأنهى العالمي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز السادس برصيد 46 نقطة، بعد خسارته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

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