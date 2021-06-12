سر تراجع الاتحاد عن صفقة فينسينت أبو بكر

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه عن سبب تراجع نادي الاتحاد عن إتمام صفقة اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر مهاجم بيشكتاش التركي السابق، والمنضم حديثًا إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

نادي الاتحاد لم يدخل بالصفقة لأوضاعه المالية

وغرد جستنيه قائلًا: “دخل العميد في صفقة أو بكر أو لم يدخل فهذا هو عصر الاحتراف، حق مكتسب لكل الأندية، البحث عن مصلحة فريقها فإن دخلها العميد ولم يتمكن من إتمامها لدخول النصر، بعرض أفضل للاعب فذلك يعطي اطمئنان لجماهير العميد بأن هناك صفقة قوية قادمة، لن يستطيع النادي الدخول فيها إلا بوجود ثقة حول قدرته على إتمامها”.

وأضاف جستنيه: ” حقيقة أوضاع الاتحاد المالية، لا تسمح له بمفاوضة لاعب في حجم العرض الذي قدمه النصر لـ أبو بكر، ولا العرض الذي قيل إنه قُدم، وبناءً على هذه الحقيقة، كان النصر الفائز بالصفقة، ومن روج لهذا الخبر لا صحة له، سماسرة نجحوا في تحقيق مبتغاهم، وساعدهم عن غير قصد تصريح أنمار الحائلي الذكي جدًا للزميل بتال القوس”.

النصر يضم أبو بكر لتدعيم خط الهجوم

يذكر أن النصر تعاقد مع أبو بكر لمدة 3 سنوات قادمًا من نادي بيشكتاش التركي، كما سبق للاعب الكاميروني صاحب الـ29 عامًا، الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب الكاميرون على حساب مصر في عام 2017.

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