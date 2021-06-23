سعود الصرامي: كلمات سالم الدوسري أنصفت سعد الشهري

المواطن - محمد سمعه

علق سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لـ نادي النصر، على جاهزية سالم الدوسري لاعب الهلال للمشاركة في معسكر المنتخب السعودي الأولمبي استعدادًا لـ أولمبياد طوكيو 2020.

سالم ينصف سعد و يحرج كل متعصب pic.twitter.com/vsUR2MEYua — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) June 23, 2021

ونشر الصرامي مقطع فيديو لـ الدوسري قائلًا: “سالم ينصف سعد الشهري، ويُحرج كل متعصب”.

لماذا فضلت الجماهير استبعاد سالم الدوسري ؟

وكانت الجماهير السعودية انتقدت سعد الشهري مدرب الأخضر الأولمبي حيث طالبت عبر “تويتر” باختيار محمد العويس ضمن الثلاثي فوق السن وعدم اختيار الدوسري نجم الهلال نظرًا لاحتياج المنتخب السعودي الأول له بالفترة المقبلة، مع وجود أجنحة جيدة في الأخضر الأولمبي بنفس مستوى سالم الدوسري وهم خالد الغنام وعبدالرحمن غريب.

فترة المرحلة الخامسة في إعداد الأخضر:

ويقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًّا في مدينة الرياض، خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 14 يوليو، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها أواخر الشهر المقبل.

وضمت قائمة الأخضر الأولمبي 24 لاعبًا، بينهم ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلمان الفرج، ياسر الشهراني والدوسري، حيث تسمح لوائح الأولمبياد بضم 3 لاعبين فوق السن القانوني والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

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