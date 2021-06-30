‎الرئيسية
آخر الاخبار
سعود الطبية : مرضى القلب الأكثر تعرضًا لمتاعب ارتفاع درجات الحرارة

سعود الطبية : مرضى القلب الأكثر تعرضًا لمتاعب ارتفاع درجات الحرارة

2021/06/30
الساعة 3:30 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم, صحة وطب‎
0
طباعة
سعود الطبية : مرضى القلب الأكثر تعرضًا لمتاعب ارتفاع درجات الحرارة
المواطن - الرياض

دعت مدينة الملك سعود الطبية مرضى القلب إلى تجنب ارتفاع درجات الحرارة في الأجواء لعدم حدوث مضاعفات لديهم، مؤكدة على أهمية مراجعة الطبيب في حال ظهور أي من الأعراض.

مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على مرضى القلب 

وقالت سعود الطبية إن مرضى القلب الأكثر تعرضًا لمتاعب الصيف؛ نظرًا لارتفاع درجة حرارة الطقس التي تسبب القلق والتوتر وعدم الشعور بالراحة.

وتوصي باستشارة الطبيب حال الشك بوجود مشكلة، حيث يعاني البعض من قصور القلب الاحتقاني أو /و أمراض القلب التاجية، وقد تحتاج لرعاية طبية.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

مرضى القلب أكثر الفئات تعرضًا لمتاعب الصيف

دعت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة