سقوط إيركسن نجم منتخب الدنمارك مغشيًّا عليه يثير الذعر

المواطن - محمد سمعه

أثار سقوط اللاعب كريستيان إيركسن، نجم منتخب الدنمارك، مغشيًّا عليه، ذعر لاعبي فريقه ولاعبي منتخب فنلندا، وذلك خلال مباراة الفريقين بالجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

سقوط نجم الدنمارك بمفرده دون أي تدخل:

وكان إيركسن سقط بمفرده دون أي تدخل مغشيًّا عليه بالدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول ليتسبب ذلك في حالة ذعر للاعبي الفريقين، مما أجبر الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور على إيقاف المباراة.

ولم يحدث أي جديد ليقرر الحكم تايلور إنهاء الشوط الأول ودخول اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس.

تأجيل المباراة سيكون القرار الأبرز:

ويُوجد اتجاه لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لـ تأجيل مباراة الفريقين؛ وذلك بسبب سقوط اللاعب إيركسن بصورة مرعبة في أرضية الملعب.

شارك الخبر







شارك الخبر