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سيارات هيونداي الطائرة تدخل الخدمة بحلول 2025
قد يستغرق الأمر 5 سنوات إضافية لنراها في السماء

سيارات هيونداي الطائرة تدخل الخدمة بحلول 2025

2021/06/15
الساعة 1:29 مساءً
- ‎فيأخبار السيارات, العالم, حصاد اليوم
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سيارات هيونداي الطائرة تدخل الخدمة بحلول 2025
المواطن- متابعة

قالت شركة هيونداي موتور وجنرال موتورز إنهما تمضيان قدما في تطوير سيارات هيونداي الطائرة، وعبّرت الشركة الكورية الجنوبية عن تفاؤل بأنها قد يكون لديها أيضًا خدمة لسيارات الأجرة الطائرة بحلول عام 2025.

سيارات هيونداي الطائرة تدخل الخدمة بحلول 2025

التغلب على العراقيل الفنية والتنظيمية 

وقال مسؤول تنفيذي بشركة جنرال موتورز إن الأمر قد يستغرق حتى عام 2030 حتى تتغلب خدمات سيارات الأجرة الطائرة على العراقيل الفنية والتنظيمية والوصول إلى التشغيل التجاري.

وسيارات الأجرة الطائرة تقلع وتهبط مثل طائرات هليكوبتر وتحمل مسافرين وبضائع.

سيارات هيونداي الطائرة تدخل الخدمة بحلول 2025
نموذج لـ سيارات هيونداي الطائرة

شركات أخرى تسعى لتطوير السيارات الطائرة

وتعكف شركات أخرى لصناعة السيارات على تطوير سيارات طائرة سواء بمفردها أو عبر شراكات، ومن بينها تويوتا موتور ودايملر وجيلي الصينية.

وقدّر بنك مورجان ستانلي أن إجمالي حجم سوق سيارات الأجرة الطائرة في المدن قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2040 وإلى تسعة تريليونات دولار بحلول 2050 .

 

سيارات هيونداي الطائرة تدخل الخدمة بحلول 2025

 


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