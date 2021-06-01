شاهد بايدن وجيل يفاجئان مطعمًا شهيرًا بزيارة مباغتة 

المواطن- متابعة

فاجأ الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل، ونائبته كاميلا هاريس وزوجها، رواد مطعم Le Diplomate الفرنسي الشهير في واشنطن العاصمة بزيارة مباغتة.

وكان الناس جالسين حينما وصلت سيارة نزلت منها هاريس وزوجها ثم الرئيس وزوجته، وكان اللافت في الأمر أن الرئيس ونائبته ومن معهما دخلوا المطعم وتجولوا دون كمامات.

توصيات مراكز السيطرة على الأمراض بشأن الكمامات

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC في أميركا قد أعلنت منتصف مايو أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامات، سواء كانوا في الهواء الطلق أو داخل معظم الأماكن المغلقة، إلا أن تلك التعليمات أثارت جدلًا.

ومع ذلك، أوضح كبير الاختصاصيين في البلاد، ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أنه لن يتخلى عن الكمامة في الأماكن المغلقة، وفي المقابل، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الإعلان عن هذا القرار، بأنه يوم عظيم.

وأضاف في تغريدات عبر تويتر، أن هذا القرار يترك حرية ارتداء الكمامة من عدمها للمواطن.

President Biden and First Lady going to lunch after Memorial Day ceremonies today. pic.twitter.com/DE4kKeUkRa — Angela (@lipstickjunkie9) June 1, 2021

فيروس كورونا في الولايات المتحدة

وقد تلقى نحو 59% من البالغين جرعة واحدة على الأقل، فيما تسجل البلاد 38 ألف حالة جديدة من كوفيد-19 يوميًا، وقد سجلت الولايات المتحدة حتى اليوم أكثر من 33 مليون إصابة، لتكون بذلك الدولة الأولى عالميًا من حيث معدل الإصابة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 594 ألف حالة.

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