شاهد حفرة عملاقة تظهر من العدم في حقل مكسيكي !

المواطن- متابعة

تفاجأ مجموعة من الفلاحين يعملون في حقل بولاية بويبلا المكسيكية، بصوت يشبه الرعد لكن مصدره لم يكن السماء بل الأرض التي بدأت تتشقق كأنها ستخرج حممًا بركانية وذلك قبل أن تبتلع كل ما في طريقها، ما جعل الجميع يهربون خوفاً.

الحفرة تهدد بابتلاع منزل مجاور

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تحقق السلطات المكسيكية في ظهور حفرة ضخمة فجأة في حقل بولاية بويبلا المكسيكية، تهدد بابتلاع منزل مجاور.

وقد تم التقاط الحادث بكاميرا هاتف أحد المزارعين، حيث تظهر الأرض وهي تدفع التربة من أحشائها كأنها حمم بركان، بينما تنفتح الأرض وتسقط التربة داخل الحفرة التي راحت تتوسع بسرعة.

ويبلغ قطر الحفرة الآن حوالي 60 مترا، وعمقها حوالي 20 مترا وقد امتلأت بالماء، وتظهر الصور والفيديوهات، منزلا أصبح على حافة الحفرة، وقد تم إجلاء العائلة التي تعيش في المنزل، خشية ابتلاعه، كما صدر تحذير للسكان بالابتعاد عن المنطقة.

التفسير العلمي وراء الحادث

وقالت السلطات المكسيكية إن الحفرة انفتحت بسبب صدع جيولوجي يمتد عبر ثلاث ولايات مكسيكية، منها ولاية بوبيلا، وأيضاً بسبب اختلافات في المحتوى المائي للتربة.

بينما يرى بعض نشطاء البيئة في المكسيك، أن هذه الظاهرة حدثت نتيجة الإفراط في استخدام طبقات المياه الجوفية في المنطقة، وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تحدث هذه الحفر عندما لا تستطيع الأرض دعم وتحمل السطح فوقها.

شارك الخبر







شارك الخبر