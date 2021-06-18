شروط ومستندات مطلوبة لضم مدد الخدمة لنظام التأمينات

المواطن - الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هناك نحو 6 شروط لضم مدد الخدمة لنظام التأمينات.

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أن من شروط طلب ضم مدد الخدمة، ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشًا طبقًا للنظام الأول عن مدة الخدمة المراد ضمها.

الشروط:

وتابعت أن من بين الشروط- كذلك- ألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن سنة، وألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم، وألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز، وأن يبدي المشترك رغبته بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت مؤسسة التأمينات أنه يجب ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز.

المستندات المطلوبة:

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن المستندات المطلوبة عند طلب ضم المدد لنظام التأمينات هي: صورة من قرار التعيين ومباشرة العمل، وتعريف من جهة العمل أنه لا يزال على رأس العمل وقت تقديم الطلب، وكذلك صورة الهوية الوطنية.

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