صفقات النصر الجديدة تحسم مصير أمرابط

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن صفقات نادي النصر الجديدة، قد حسمت بشكل كبير مصير اللاعب المغربي نور الدين أمرابط مع أصفر العاصمة.

وكان اسم أمرابط ارتبط بمغادرة العالمي بعد نهاية موسم 2020/ 2021، كونه تعرض لانتقادات قوية؛ بسبب هبوط مستواه الفني مع الفريق.

فرص بقاء أمرابط في النصر صعبة:

وبعد تعاقد العالمي مع الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا إضافة لعودة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف ستكون فرص بقاء أمرابط مع أصفر العاصمة صعبة للغاية.

وكانت تقارير أشارت إلى أن إدارة العالمي تفكر في تجديد عقد أمرابط لمدة 6 أشهر أو سنة.

ولكن كشف الإعلامي الرياضي والمراسل أحمد الجدي أن إدارة مسلي آل معمر لم تقدم أي عرض لأمرابط من أجل تجديد عقده.

إنجازات أمرابط:

جدير بالذكر أن أمرابط كان انضم إلى العالمي في عام 2018 قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي، كما تُوج مع أصفر العاصمة بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019 إضافة لنيل لقبين في بطولة كأس السوبر السعودي.

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