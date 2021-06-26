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صفقة جديدة تشعل المنافسة بين الهلال والنصر
اللاعب الكوري الجنوبي وقع لنادٍ سعودي

صفقة جديدة تشعل المنافسة بين الهلال والنصر

2021/06/26
الساعة 12:07 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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صفقة جديدة تشعل المنافسة بين الهلال والنصر جوميز بلقاء سابق بين الهلال والنصر
المواطن - محمد سمعه

يبدو أن صفقة جديدة سوف تشعل صراع المنافسة بين الهلال والنصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويفكر الزعيم والنصر في التعاقد مع اللاعب الكوري الجنوبي نام تاي هي لاعب وسط فريق السد القطري بالميركاتو الصيفي.

نجم السد وقع لفريق سعودي:

وبحسب تأكيدات الإعلامي حمزة الغامدي عبر حسابه في “تويتر” فإن اللاعب تاي هي وقع عقود الانضمام لناد سعودي.

نام تاي هي

الهلال يحدد بديل جيوفنكو:

ويُعد الزعيم والنصر الأقرب لضمه، كون الزعيم يحتاج بديلًا للإيطالي سيباستيان جيوفنكو الذي يعد قريبًا من الرحيل، كذلك يريد النصر ضم تاي هي ليكون بديلًا لـ المغربي نور الدين أمرابط.

جدير بالذكر أن تاي هي صاحب الـ29 عامًا يمكنه اللعب كخط وسط مهاجم أو كجناح.

وسبق لـ تاي هي اللعب في صفوف نادي فالنسيان الفرنسي وفريق الدحيل القطري قبل الانضمام لفريق السد في 2019.

يذكر أن المغربي أمرابط أصبح قريبًا من مغادرة النصر، بعد الانتقادات التي تعرض لها بالموسم المنصرم.

نام تاي هي


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