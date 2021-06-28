صفقة جديدة يفقدها النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي النصر فقد صفقة هجومية جديدة، سعت إدارة مسلي آل معمر للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان العالمي أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم المهاجم الرأس أخضري ريكاردو جوميز صاحب الـ29 عامًا لاعب فريق الشارقة الإماراتي السابق خلال الميركاتو الصيفي.

سبب رفض مهاجم الشارقة السابق الانضمام لـ النصر

ولكن اللاعب الرأس أخضري رفض فكرة الانضمام إلى العالمي رافضًا عرض قيمته 3 ملايين يورو من العالمي حسبما ذكر موقع Objektiv الصربي.

ويريد ريكاردو جوميز الانضمام لنادي بارتيزان بلجراد الصربي بدلًا من الانتقال لـ الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، علمًا بأن جوميز لعب مع فريق بارتيزان بلجراد في موسم 2018/2019 وقدم مستويات طيبة.

وكان ريكاردو جوميز لعب مع الشارقة الإماراتي من عام 2019 حتى العام الحالي ليغادر الفريق بعدها.

العالمي يبحث عن بديل لـ حمدالله

يذكر أن النصر بحث عن تدعيم صفوفه بضم مهاجم جيد بعد رحيل رائد الغامدي وهبوط مستوى المغربي عبدالرزاق حمدالله في الموسم المنصرم.

جدير بالذكر أن العالمي كان أنهى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021 محتلًا المركز السادس في جدول الترتيب.

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