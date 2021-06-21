صيام كريم بنزيمة التهديفي يجبر بوجبا على دعمه

المواطن - محمد سمعه

دعم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط منتخب فرنسا الأول لـ كرة القدم، مواطنه كريم بنزيمة وذلك بسبب عدم إحرازه هدفًا حتى الآن في بطولة كأس أمم أوروبا.

ولم ينجح بنزيمة في إحراز أي أهداف حتى الآن في مباراتي فرنسا ضد كل من ألمانيا والمجر في أول جولتين من دور المجموعات بالبطولة.

كريم بنزيمة واحدًا من أفضل المهاجمين بالعالم

وقال بوجبا: ” بنزيمة واحدًا من أفضل المهاجمين في العالم هو يخلق لنفسه الفرص ويتحرك بشكل جيد، بلا شك سيسجل في قادم المباريات”.

وتابع بوجبا: ” لا أحد يشك في قدرات بنزيمة، وبدلًا من التقليل من قدرات اللاعبين، يجب دعمهم”.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة المنتخب البرتغالي بعد غد الأربعاء بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة اليورو.

بنزيمة يعود بعد غياب دام 6 سنوات

وكان بنزيمة عاد إلى المنتخب الفرنسي بعد غياب دام 6 سنوات، بسبب مشكلة حدثت بينه وبين زميله السابق بالمنتخب الفرنسي، ماثيو فالبوينا.

وتفاجأ الوسط الرياضي الفرنسي باستدعاء ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا للاعب بنزيمة بعد غياب دام 6 سنوات لـ اليورو.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة