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ضبط مخالفين يقطعون الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة
بحوزتهم أكثر من 100 متر مكعب من الحطب والفحم المحليين

ضبط مخالفين يقطعون الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة

2021/06/09
الساعة 10:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط مخالفين يقطعون الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة
المواطن - مكة المكرمة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، في جنوب محافظة جدة، (3) مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية- مخالفين لنظام الإقامة والعمل- لقطعهم الأشجار الخضراء بغرض تحويلها إلى فحم نباتي وبحوزتهم أكثر من (100) متر مكعب من الحطب والفحم المحليين وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها.

ضبط المخالفين:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أن قوة الاستجابة للطوارئ بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة نفذت حملة على الموقع وضبطت المخالفين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

ضبط مخالفين يقطعون الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة - المواطن

الإبلاغ عن المخالفات:

وحث المالكي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب والفحم المحليين، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

ضبط مخالفين يقطعون الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة - المواطن ضبط مخالفين يقطعون الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة - المواطن ضبط مخالفين يقطعون الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة - المواطن

 


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