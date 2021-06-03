‎الرئيسية
جديد الأخبار
ضبط 50 امرأة في قاعة أفراح بالرس لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية

ضبط 50 امرأة في قاعة أفراح بالرس لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية

2021/06/03
الساعة 9:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
ضبط 50 امرأة في قاعة أفراح بالرس لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية
المواطن - القصيم

أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الخميس، ضبط (50) امرأةً في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس لمخالفتهن للإجراءات الاحترازية.

تجمع مخالف للاحترازات

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (50) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.

ضبط 50 امرأة في قاعة أفراح بالرس لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية - المواطن


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :