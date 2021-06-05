ضبط 54 مصابًا بكورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

المواطن - جازان

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (54) شخصًا بمنطقة جازان، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

مخالفة للإجراءات الاحترازية:

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف الحكمي، أن ذلك يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

عقوبات مخالفة الاحترازات:

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًّا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

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