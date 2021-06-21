ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

ضمك يحصل على الكفاءة المالية:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، وعلق قائلًا: “شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، ما ضاع حق وراءه مطالب”.

وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي ضمك ملتزم بالوفاء بالتزاماته بالتعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 30 أبريل 2021، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن ديون أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبلغت الديون على ضمك 165 ألف ريال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريق مستمر في دوري المحترفين:

ونجح فارس الجنوب في تحقيق الفوز على التعاون بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليفلت من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ويستمر وسط الكبار لموسم آخر.

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