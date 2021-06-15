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طائرات صينية نووية تنفذ أكبر توغل من نوعه في تايوان
تصاعدت التوترات بين البلدين

طائرات صينية نووية تنفذ أكبر توغل من نوعه في تايوان

2021/06/15
الساعة 5:40 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, العالم
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طائرات صينية نووية تنفذ أكبر توغل من نوعه في تايوان FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside military airplanes in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
المواطن- متابعة

نفذت طائرات صينية مقاتلة وقادرة على حمل رؤوس نووية، أكبر توغل من نوعه حتى الآن في تايوان، بحسب وزارة الدفاع التايوانية.

وقالت الوزارة إن 28 طائرة صينية، تشمل مقاتلات وقاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية، دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية اليوم الثلاثاء، وذلك في أكبر توغل من نوعه حتى الآن، فيما لم ترد وزارة الدفاع الصينية على تلك الأقاويل.

طائرات صينية نووية تقتحم المجال الجوي لـ تايوان
طائرات صينية نووية

نشر أنظمة صاروخية تايوانية

وبحسب وكالة رويترز، أضافت وزارة الدفاع التايوانية أنها أرسلت طائرات مقاتلة لاعتراض وإبعاد الطائرات الصينية، كما تم نشر أنظمة صاروخية لمراقبتها.

طائرات صينية نووية تقتحم المجال الجوي لـ تايوان
دخول طائرات صينية المجال الجوي لتايوان ونشر أنظمة صاروخية تايوانية

ويأتي ذلك بعد أن أصدر زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بيانًا مشتركًا، يوم الأحد، انتقدوا فيه الصين بسبب مجموعة من القضايا، وأكدوا فيه على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

مهام ضرورية لحماية سيادة الصين 

ووصفت الصين في الماضي تلك المهام بأنها ضرورية لحماية سيادة البلاد والتعامل مع التواطؤ بين تايبه وواشنطن.

طائرات صينية نووية تقتحم المجال الجوي لـ تايوان

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان سابق إن بكين تعارض بشدة أي شكل من العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان، مشيرة إلى أن الصين تقدمت باحتجاج رسمي على ذلك.

ودعت إلى توخي الحكمة في تناول القضايا المتعلقة بتايوان، والامتناع عن إرسال أي رسائل خاطئة إلى القوى الانفصالية التي تسعى إلى ما يسمى بـ استقلال تايوان؛ لتجنب مزيد من تقويض العلاقات (الصينية – الأمريكية) وتقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.


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