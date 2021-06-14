بريطانيا: الناتو لا يريد دخول حرب باردة مع الصين

المواطن- متابعة

قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يرغب في حرب باردة جديدة مع الصين.

وبحسب وكالة رويترز، جاء هذا في تصريحات له لدى وصوله إلى قمة الناتو في بروكسل، وتابع جونسون: عندما يتعلق الأمر بالصين، فلا أعتقد أن أي شخص على الطاولة يرغب في الانزلاق إلى حرب باردة جديدة معها، ومع ذلك فهناك الكثير من التحديات التي يجب أن نتصدى لها معًا.

إدانة الصين في مجموعة السبع

وتأتي تصريحات جونسون بالتزامن مع إدانة الصين، للبيان المشترك الصادر عن زعماء مجموعة السبع في القمة التي عُقدت في بريطانيا، وقد انتقدوا بكين في عدد من القضايا، وقد وصفت بكين البيان بأنه تدخلًا صارخًا في شؤونها الداخلية للبلاد، مطالبة المجموعة بالكف عن التشهير بها.

سجل حقوق الإنسان

وفي البيان الصادر أمس، انتقد قادة مجموعة السبع سجل حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ المسلم بالصين، داعين في الوقت ذاته إلى الحفاظ على قدر كبير من الحكم الذاتي في هونج كونج.

كما أكدوا على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وجميعها قضايا في غاية الحساسية لبكين.

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