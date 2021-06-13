طبيب الدنمارك يكشف تفاصيل إنعاش قلب Eriksen

المواطن - محمد سمعه

تحدث مورتن بوسين طبيب منتخب الدنمارك عن تفاصيل 12 دقيقة مرعبة حاول خلالها إنعاش قلب اللاعب كريستيان إيركسن ” Eriksen” وذلك بعد أن أُصيب بأزمة قلبية بالدقيقة الـ43 من عمر مباراة الدنمارك وفنلندا أمس السبت في بطولة كأس أمم أوروبا.

طبيب منتخب الدنمارك يكشف تفاصيل إنعاش قلب Eriksen

وكان إيركسن سقط مغشيًا عليه، دون أي تدخل من المنافس بالدقيقة الـ43 بسبب إصابته بأزمة قلبية، حيث تدخل الجهاز الطبي للمنتخب الدنماركي لإنعاش قلب اللاعب ثم تم حمله على محفة وإخراجه خارج الملعب والذهاب به إلى المشفى.

ونقل موقع فوتبول إيطاليا تصريحات طبيب منتخب الدنمارك الذي أكد على أن عانى لمدة 12 دقيقة من الرعب بسبب توقف إيركسن عن النبض والتنفس ثم تم عمل بعض الإجراءات الخاصة لإنعاش القلب.

وأضاف طبيب منتخب الدنمارك على أنه تم إسعاف اللاعب وإنعاش قلبه حتى أفاق، ثم تم أخذه إلى المشفى بعد ذلك لاستكمال باقي الإسعافات.

منتخب فنلندا يرفض الاحتفال بهدف الفوز

وكانت المباراة انتهت بفوز منتخب فنلندا على المنتخب الدنماركي بهدف دون رد أُحرز في الشوط الثاني، كما رفض منتخب فنلندا الاحتفال بالهدف بسبب نقل اللاعب إيركسن إلى المشفى.

جدير بالذكر أن المنتخب الدنماركي قرر تأجيل الحصة التدريبية الخاصة به اليوم الأحد من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب Eriksen بعد أن استعاد وعيه.

وسيواجه منتخب الدنمارك، يوم الخميس المقبل منتخب بلجيكا بالجولة الثانية من دور المجموعات في اليورو.

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