طبيب يكشف عن أطول مدة للإصابة بفيروس كورونا

المواطن - الرياض

كشف الدكتور ناصر توفيق، أستاذ التخدير والعناية المركزية المساعد، عن أطول مدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، قائلًا :” يمكن أن يظل المريض مصاباً بفيروس كورونا لفترة من شهر لثلاثة أشهر”.

فيروس كورونا وجهاز المناعة:

وأوضح الدكتور ناصر توفيق، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، أنه من المقلق أن يظل المصاب حاضناً للفيروس لفترة طويلة ، حيث يؤثر ذلك عليه صحته ويعرضه للإصابة بأمراض خطيرة أخرى”.

وتابع :” مصابو كورونا من أصحاب الـ 30 و 40 عاماً هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الأخرى بعد التعافي من الفيروس، معقبًا:” أي شخص يصاب بفيروس كورونا سوف تكون مناعته أقل وربما يصاب بفيروس كورونا مرة أخرى بسبب تأثير الفيروس على جهاز المناعة “.

مضاعفات فيروس كورونا:

ونوه أستاذ التخدير والعناية المركزية المساعد إلى أن من مضاعفات كورونا الإصابة بفيروس الفطر الأخضر، والذي يعرض له مصاب كورونا بعد التعافي وهو أخطر الأنواع من بين الفطر الأسود والأبيض والأصفر، فهو لا يصيب العين أو الأنف أو أي منطقة بالوجه ولكنه يصيب الرئة مباشرة.

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