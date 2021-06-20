عارف مشيدًا برئيس النصر: يعمل باحترافية عالية

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي جمال عارف بمجلس إدارة نادي النصر الحالي، برئاسة مسلي آل معمر، مؤكدًا أنه يسير بشكل احترافي مميز.

عارف يشيد برئيس نادي النصر:

وقال عارف: “يبدو أن إدارة النصر بقيادة الأخ الصديق مسلي آل معمر عاقدة العزم على أن يكون العمل في النادي بأسلوب علمي بعيدًا عن القرارات الارتجالية التي كلفت النادي أموالًا طائلة في الاستقطابات المحلية والأجنبية”.

وتابع جمال عارف في حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أبو عبدالله رجل يعمل باحترافية عالية اكتسبها من خلال خبرته في العمل الإداري”.

وكان العالمي قد تعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو الصيني، كما ضم الكاميروني فينسنت أبو بكر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ديون العالمي:

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت مؤخرًا عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء النصر في المركز الثاني، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ135 مليون ريال.

ويبذل مجلس إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر مجهودًا كبيرًا لحل أزمة المستحقات المالية، والحصول على شهادة الكفاءة المالية خلال الفترة المقبلة، لتسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر







مقالات ذات صلة