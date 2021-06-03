عبدالغني يُلمح لصفقة النصر الأولى محليًّا

المواطن - محمد سمعه

ألمح حسين عبدالغني، المدير التنفيذي لـ نادي النصر، عن الصفقة الأولى محليًّا التي يسعى العالمي لإبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

إشادة خاصة بـ لاعب الفيصلي:

وكان عبدالغني أشاد في تصريحاته لـ برنامج “في المرمى” باللاعب محمد قاسم ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، مضيفًا أنه يقدم مستوى مميزًا مع عنابي سدير بالفترة الأخيرة.

النصر يسعى لسد خانة الظهير الأيسر:

وأكد عبدالغني خلال حديثه على أنه لا توجد مشكلة في مركز الظهير الأيسر بـ النصر، مضيفًا أن عبدالرحمن العبيد قدم مستويات جيدة، لكن العالمي يسعى لحل أزمة هذا المركز في ظل إصابة اللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو.

وتزامنت تصريحات عبدالغني، مع تقارير صحفية أشارت إلى اقتراب محمد قاسم من ارتداء قميص النصر، هذا الصيف.

وعرف الوسط الرياضي السعودي، محمد قاسم أثناء تألقه مع الاتحاد، قبل انتقاله إلى الفيحاء، ثم الاستقرار مع الفيصلي، منذ صيف 2019.

وكان عبدالغني أكد أنه مستمر في عمله مع أصفر العاصمة، ولا ينوي الرحيل كما تردد، مضيفًا أن جائحة كورونا وكثرة الإصابات أثرت على أداء الفريق بموسم 2020/ 2021.

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