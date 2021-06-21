عثمان أبوبكر ينتقد إدارة الاتحاد !

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي الرياضي عثمان أبوبكر مالي إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بسبب احتمالية رحيل حارس مرمى الفريق، فواز القرني.

انتقاد لإدارة الاتحاد بسبب رحيل القرني

ونشر عثمان أبوبكر صورة حارس الاتحاد، فواز القرني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “لا يوجد عاقل يفهم كورة يقول إن مصلحة فريق – أي فريق- بيع عقد حارسه الثاني حتى إذا طلب وأصر”.

وتابع تغريدته قائلًا: “الموافقة على طلبه إما أنه تصفية حسابات أو تغطية على إدارة (طفرانة) بالإمكان تنفيذ طلبه بعد احترام عقده بتمديده ثم يذهب إعارة فترة التمديد فقط.. كفاية تهريج وتفريط في مقدرات النادي”.

فواز القرني يطلب الرحيل للمشاركة

وصرح فواز القرني مؤخرًا برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ لرغبته في المشاركة باستمرار والانضمام إلى المنتخب السعودي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وارتبط اسم فواز القرني خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى أحد أندية العاصمة الرياض، إلا أنه أكد أنه مرتبط بعقد مع العميد حتى الموسم المقبل، ولا يحق له التفاوض خلال الفترة الحالية.

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