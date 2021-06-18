علي مبخوت يحسم موقفه حول الانضمام لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

حسم اللاعب الإماراتي علي مبخوت، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الجزيرة الإماراتي، موقفه حول الانضمام لنادي الاتحاد بفترة الانتقالات الصيفية.

تعليق علي مبخوت على الانضمام لـ نادي الاتحاد:

وقال مبخوت خلال مقطع فيديو متداول: “شرف كبير لي اللعب لـ نادي الاتحاد، ولكن الكلمة الأخيرة عند نادي الجزيرة”.

وقدم مبخوت صاحب الـ30 عامًا أداءً مميزًا مع نادي الجزيرة؛ حيث سجل 25 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة، كما تألق مع منتخب الإمارات، حيث أصبح في المركز الثامن في ترتيب اللاعبين الأكثر تهديفًا مع منتخبات بلادهم في تاريخ الكرة، بعد بلوغه 75 هدفًا.

هدف إدارة نادي الاتحاد:

ويأمل مجلس إدارة نادي الاتحاد بـ رئاسة أنمار الحائلي، في إغلاق القضايا المرفوعة ضد النادي، وتسديد الديون لضم الصفقات المفيدة للفريق الأول بفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن تقارير صحفية، كانت أشارت من قبل إلى عرض وكيل لاعبين عربي، اللاعب علي مبخوت على نادي الاتحاد لدعم الجانب الهجومي للفريق الأول بالعميد، في ظل تراجع أداء اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

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