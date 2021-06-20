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عودة سفير روسيا إلى الولايات المتحدة
على خلفية نتائج عقد القمة بين بايدن وبوتين

عودة سفير روسيا إلى الولايات المتحدة

2021/06/20
الساعة 1:11 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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عودة سفير روسيا إلى الولايات المتحدة
المواطن- متابعة

غادر السفير الروسي لدى واشنطن بلاده، اليوم الأحد، في طريقه إلى الولايات المتحدة، بعد أن كانت موسكو قد استدعته للتشاور في مارس الماضي، فيما ينتظر أن يعود السفير الأميركي لدى موسكو إلى روسيا قريبًا.

نتائج القمة الأخيرة بين بايدن وبوتين

وتوجه السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، من موسكو في طريقه إلى نيويورك ثم إلى واشنطن لاستئناف مهامه، الأمر الذي يشير إلى بدء تحقيق نتائج القمة الأخيرة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لوكالة فرانس برس.

عودة سفير روسيا إلى الولايات المتحدة

ومن جهة أخرى، قال السفير الأميركي في موسكو جون ساليفان إنه سيعود قريباً إلى موسكو.

ونقل المتحدث باسم السفارة الأميركية في موسكو في تغريدة على تويتر، عن ساليفان، قوله بعد عقد القمة المهمة بين الزعيمين بايدن وبوتين أنتظر بفارغ الصبر العودة إلى موسكو قريبا.

 وكان بوتن أعلن الأربعاء عن عودة السفيرين الروسي والأميركي إلى مركزي عملهما في ختام لقائه مع جو بايدن في جنيف، في قرار عملي نادر نتج عن هذه القمة، بحسب فرانس برس.

عودة سفير روسيا إلى الولايات المتحدة

تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن تدهورت بسرعة بعد أن تولى بايدن منصبه في يناير، واتهم روسيا خصوصا بهجمات إلكترونية والتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة.

ورداً على ذلك، قررت روسيا استدعاء سفيرها بعدما وصف بايدن بوتين بـ القاتل.

عودة سفير روسيا إلى الولايات المتحدة

 

 


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