غوميز يوضح حقيقة سفره إلى تركيا

المواطن - مروة نبيل

حسم مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن تواجده في تركيا من أجل التفاوض مع أحد الأندية هناك خلال الفترة المقبلة.

أضنة سبور التركي مهتم بضم غوميز

وأكد رئيس نادي أضنة سبور، مراد سانجاك، أن ناديه يعتزم بدء مفاوضات رسمية مع الهلال من أجل الحصول على خدمات غوميز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف خلال تصريحاته لموقع Fotomaç التركي: “هو لم يأتِ إلى إسطنبول من أجلنا، ولكننا سنتفاوض معه، وسنحاول الحديث أيضًا مع ماريو بالوتيلي للانضمام إلى أضنة”.

المهاجم الفرنسي يُنهي الجدل

وبعد تصريحات رئيس نادي أضنة سبور التركي، حرص المهاجم الفرنسي غوميز على نفي هذه الأنباء سريعًا عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”.

ونشر المهاجم الهلالي صورة له أثناء قضاء إجازته في جزر المالديف، الأمر الذي يؤكد عدم صحة تصريحات رئيس النادي التركي، ما طمأن جماهير الزعيم.

وكان المهاجم الفرنسي صاحب الـ35 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صيف عام 2018، قادمًا من غلطة سراي التركي، ويمتد حتى يونيو 2022.

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