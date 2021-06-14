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غيابات المنتخب السعودي عن مباراة أوزبكستان
تنطلق غدًا في تصفيات مونديال 2022

غيابات المنتخب السعودي عن مباراة أوزبكستان

2021/06/14
الساعة 6:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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غيابات المنتخب السعودي عن مباراة أوزبكستان
المواطن - محمد سمعه

يخوض المنتخب السعودي الأول لـ كرة القدم غدًا مباراة أوزبكستان في تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة لـ مونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023، بغياب بعض عناصره.

ولن يشارك مع الأخضر أمام أوزبكستان كل من سالم الدوسري وعبدالإله المالكي بسبب تراكم البطاقات الملونة بعد أن حصلا عليها في مباراة سنغافورة يوم الجمعة الماضية.

كذلك من المحتمل عدم مشاركة الظهير الأيمن محمد البريك في مباراة أوزبكستان خوفًا من تفاقم إصابته العضلية التي تعرض لها في مباراة سنغافورة.

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي ضد أوزبكستان

وسبق للأخضر أن واجه منتخب أوزبكستان في 5 مباريات سابقة، حيث فاز المنتخب السعودي في 3 مباريات وفازت أوزبكستان في لقاء، بينما كان التعادل حاضرًا بين الفريقين في مباراة.

سالم الدوسري - المنتخب السعودي

وسجل لاعبو المنتخب السعودي 11 هدفًا في شباك المنتخب الأوزبكي، بينما سجل لاعبو أوزبكستان 6 أهداف في شباك الأخضر.

توقيت مباراة السعودية وأوزبكستان

وستبدأ المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض كما تُنقل على قناة KSA Sports 1HD بتعليق فهد العتيبي.

ويطمح المنتخب السعودي، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز على المنتخب الأوزبكي وإنهاء المرحلة الأولى من التصفيات متصدرًا مجموعته.
عبدالإله المالكي

وفي يوم الجمعة الماضية، كان الأخضر فاز على منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات، حيث سجل الأخضر ثلاثيته بدءًا من الدقيقة الـ84 عبر كل من سالم الدوسري وفهد المولد وصالح الشهري.


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