فائدتان وراء تعاقد الهلال مع جارديم مبكرًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال مؤخرًا عن تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لتدريب الفريق الكروي الأول بـ الزعيم، وذلك بعد نهاية الموسم بيومين فقط.

تعاقد مبكر مع جارديم في مصلحة الهلال:

وجاء التعاقد المبكر لـ الهلال مع المدرب البرتغالي بفائدتين أولهما هو التفكير مبكرًا في الصفقات التي يحتاجها الهلال، وذلك بعد النجاح في ضم المدرب البرتغالي.

ثاني فائدة، هي معرفة المدرب البرتغالي باللاعبين الحاليين بصفوف الفريق الكروي الأول من أجل وضع الخطة المناسبة، التي تتماشي مع إمكانياتهم بالفترة المقبلة.

وسبق لـ جارديم كذلك تدريب أندية أوليمبياكوس اليوناني خلال موسم 2012/2013، بالإضافة لتدريبه نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي في موسم 2013/2014، ثم درب نادي موناكو الفرنسي على فترتين الأولى كانت من 2014 إلى 2018، والثانية في عام 2019 ولكنها استمرت لمدة قصيرة.

ألقاب قليلة في مسيرة المدرب البرتغالي:

وحقق المدرب البرتغالي صاحب الـ47 سنة، مجموعة قليلة من الألقاب، حيث فاز مع أوليمبياكوس بلقب الدوري والكأس في اليونان ثم الفوز بالدوري الفرنسي مع موناكو في موسم 2016/ 2017.

وكان عقد المدرب مورايس انتهى مع الهلال بعد الفوز على الفيصلي أمس الأحد بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كان تولى تدريب الفريق بعد إقالة ميكالي لنهاية موسم 2020/ 2021.

وأشار نادي الهلال مسبقًا إلى أن العضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال تكفل بصفقة المدرب البرتغالي، الذي سيصل إلى الرياض قبل عودة اللاعبين بأسبوع، والتي سيتحدد موعدها في وقت لاحق.

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