فرجاني ساسي يصنع أزمة في الزمالك

المواطن - محمد سمعه

تسبب اللاعب التونسي فرجاني ساسي بأزمة في نادي الزمالك المصري، وذلك بعد تردد أنباء عن توقيعه لأحد الأندية القطرية، رغم تفاوض الفريق المصري معه لتجديد عقده.

ومنذ وقت طويل ويحاول الفريق الأبيض التفاوض مع فرجاني ساسي صاحب الـ29 سنة لتجديد العقد الذي ينتهي بنهاية موسم 2020/ 2021.

الزمالك سيستفسر عن حقيقة توقيع ساسي لأحد أندية قطر:

وذُكر مؤخرًا أن فرجاني ساسي وقع على عقد الانضمام لأحد الأندية القطرية، مما جعل مسؤولي فريق الزمالك ينتظرون عودة فرجاني ساسي من التزامه مع منتخب تونس حاليًّا لتفسير كافة الأمور.

وبحسب Fil Goal فإن الفريق المصري علم بأن نادي الريان القطري عرض على فرجاني ساسي الانضمام له، بينما سيرد اللاعب التونسي على النادي القطري نهاية شهر يونيو الحالي.

قيمة عرض الفريق الأبيض:

وأضاف موقع Fil goal المصري أن الفريق المصري ينوي تقديم عرض تتراوح قيمته من مليون و 600 ألف إلى مليون و 800 ألف يورو للاعب فرجاني ساسي لضمان بقائه مع الاتفاق معه على نسبة الضرائب التي سيتم خصمها من المبلغ.

وكان فرجاني ساسي أوضح أنه سيكشف كل شيء بخصوص مصيره مع الزمالك بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية مع المنتخب التونسي.

يذكر أن ساسي تُوج مع الفريق الأبيض بالعديد من البطولات مثل كأس السوبر الإفريقي 2020 وكأس الكونفيدرالية الإفريقية في مايو 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي وكأس السوبر المصري 2020 بعد الفوز على النادي الأهلي.

شارك الخبر







شارك الخبر